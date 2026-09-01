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AGENDA · Lencloître

Ici, nos savoir-faire Visite Lisa Vanho Lencloître

vendredi 23 octobre 2026 · Lencloître

Ici, nos savoir-faire Visite Lisa Vanho Lencloître

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
9 Rue du Pré de la Grange
Ville
86140 Lencloître
Département
Vienne
Tarif
2 Tarif de base plein tarif

Lencloître

Ici, nos savoir-faire Visite Lisa Vanho

9 Rue du Pré de la Grange Lencloître Vienne

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 16:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-26

Découvrez le travail de Lisa Vanho lors d’une visite guidée en extérieur présentant une quinzaine de sculptures monumentales. Cette déambulation permet d’appréhender son univers artistique, les techniques employées et l’intégration des œuvres dans leur environnement. La visite se poursuit à l’intérieur des ateliers, où sont dévoilées les différentes étapes du processus de création, à travers des dessins préparatoires, des maquettes et des sculptures de plus petite dimension.   .

9 Rue du Pré de la Grange Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 30 60 71  lisa.vanho@wanadoo.fr

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English : Ici, nos savoir-faire Visite Lisa Vanho

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Lisa Vanho Lencloître a été mis à jour le 2026-09-01 par CRT Nouvelle-Aquitaine

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