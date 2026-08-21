AGENDA · Lencloître
ESPRIT ROCK FESTIVAL Rue Saint-Exupéry Lencloître
samedi 12 septembre 2026 · Rue Saint-Exupéry · Lencloître
Informations pratiques
Lencloître
ESPRIT ROCK FESTIVAL
Rue Saint-Exupéry Parc du Pontreau Lencloître Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12 23:59:00
Date(s) :
2026-09-12
.
Rue Saint-Exupéry Parc du Pontreau Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine espritrocknaintre@gmail.com
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English : ESPRIT ROCK FESTIVAL
L’événement ESPRIT ROCK FESTIVAL Lencloître a été mis à jour le 2026-08-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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