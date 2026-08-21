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ESPRIT ROCK FESTIVAL Rue Saint-Exupéry Lencloître

samedi 12 septembre 2026 · Rue Saint-Exupéry · Lencloître

ESPRIT ROCK FESTIVAL Rue Saint-Exupéry Lencloître

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rue Saint-Exupéry
Adresse
Parc du Pontreau
Ville
86140 Lencloître
Département
Vienne
Tarif

Lencloître

ESPRIT ROCK FESTIVAL

Rue Saint-Exupéry Parc du Pontreau Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12 23:59:00

Date(s) :
2026-09-12

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Rue Saint-Exupéry Parc du Pontreau Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine   espritrocknaintre@gmail.com

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English : ESPRIT ROCK FESTIVAL

L’événement ESPRIT ROCK FESTIVAL Lencloître a été mis à jour le 2026-08-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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