Informations pratiques

Boussac-Bourg

Ici, nos savoir-faire Visite Myrtilles du Trimoulet

Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 15:00:00

fin : 2026-10-26

Date(s) :

2026-10-22 2026-10-26

Producteurs de myrtilles depuis plus de 20 ans; nous avons repris le verger historique de myrtilles du Trimoulet en mars 2022.

Nos vergers sont certifiés Haute Valeur Environnementale niveau 3 et Global G.A.P. (norme internationale de bonnes pratiques agricoles). La culture pérenne en agriculture raisonnée se définit comme étant une production agricole qui travaille en pleine conscience des ressources naturelles utilisées et qui maitrise les quantités d’intrants (notamment produits phytosanitaires) dans le but de limiter leur impact sur l’environnement.

Lors de la visite de notre exploitation, nous vous ferrons découvrir nos 2 vergers, salle de triage et de conditionnement et nous finirons par une dégustation des bons produits artisanaux que nous fabriquons.

Possibilité de faire la visite en français, anglais et espagnol .

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 57 37 76 aremigy@myrtille.fr

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English : Ici, nos savoir-faire Visite Myrtilles du Trimoulet

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Myrtilles du Trimoulet Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-08-04 par CRT Nouvelle-Aquitaine