Ici, nos savoir-faire Visite Non Sans Raison Limoges
jeudi 22 octobre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Ici, nos savoir-faire Visite Non Sans Raison
5 Impasse d’Isly Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-22 2026-10-24
La visite débute dans l’atelier de production, où vous découvrez les principales étapes de fabrication de la porcelaine et assistez à une démonstration de décoration réalisée par nos artisans. Au plus près des gestes et du savoir-faire, vous entrez dans les coulisses d’un métier d’exception.
La découverte se poursuit dans notre boutique, avec la présentation de l’histoire de Non Sans Raison, de sa démarche créative et de sa vision contemporaine de la porcelaine de Limoges.
Une visite immersive qui allie patrimoine, artisanat et création contemporaine. .
5 Impasse d’Isly Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mail@nonsansraison.com
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English : Ici, nos savoir-faire Visite Non Sans Raison
L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Non Sans Raison Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par CRT Nouvelle-Aquitaine
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