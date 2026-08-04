Informations pratiques

Bergerac

Ici, nos savoir-faire Visite Savonnerie de Nala

117 Route de Sainte-Foy-des-Vignes Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 10:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25

La Savonnerie Nala existe depuis 2022 avec le but d’ouvrir les consciences aux enjeux de la santé par les cosmétiques.

Les cosmétiques ont un impact important sur notre santé mais nous savons trop peu ce qui les compose . La savonnerie Nala propose des cosmétiques à base d’ingrédients naturels et biologiques sans perturbateurs endocriniens ni ingrédients néfastes, de fabrication artisanale et respectueuse de la peau.

La transparence, le naturel et le partage sont des valeurs phares de la savonnerie Nala. En vous posant les bonnes questions et en apprenant sur la fabrication artisanale, vous découvrirez un nouveau regard sur vos cosmétiques. .

117 Route de Sainte-Foy-des-Vignes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 72 41 71 lasavonneriedenala@gmail.com

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English : Ici, nos savoir-faire Visite Savonnerie de Nala

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Savonnerie de Nala Bergerac a été mis à jour le 2026-08-04 par CRT Nouvelle-Aquitaine