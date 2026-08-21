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Ici on joue ! Soirée jeu, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

vendredi 16 octobre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux

Ici on joue ! Soirée jeu, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Pierre Veilletet
Adresse
21 rue Domion, 33200 Bordeaux
Ville
33200 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription.

Ici on joue ! Soirée jeu Vendredi 16 octobre, 20h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Soirée autour du thème de la Fantaisie et de la magie

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