AGENDA · Bordeaux
Ici on joue ! Soirée jeu, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
vendredi 16 octobre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux
Informations pratiques
Ici on joue ! Soirée jeu Vendredi 16 octobre, 20h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Soirée autour du thème de la Fantaisie et de la magie
Canva
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