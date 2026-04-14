Ici on joue ! Soirée jeu : Espion et Trahison, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Ici on joue ! Soirée jeu : Espion et Trahison Vendredi 24 avril, 20h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Ce soir, c’est toi l’espion ! Grâce à une sélection de jeux d’espionnage, de rôles cachés et de codes secret à déchiffrer, viens prouver que c’est toi, le plus malin du groupe !

Licence ouverte