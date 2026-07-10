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AGENDA · Plouaret

Ici sport Marche nordique Plouaret

vendredi 10 juillet 2026 · Plouaret

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Parking de l'aire de camping car
Ville
22420 Plouaret
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plouaret

Ici sport Marche nordique

Parking de l’aire de camping car Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-17 11:30:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24

Marcher, oui mais ce n’est pas toujours aussi simple que cela !
L’échauffement terminé, les exercices de synchronisation effectués, vous voici dans les chemins boisés de la commune.
Le matériel est fourni.
L’activité s’adresse à des personnes de plus d’1m40 en raison de la taille des bâtons disponibles. Prévoir des chaussures de sport.   .

Parking de l’aire de camping car Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 09 99 28 

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English :

L’événement Ici sport Marche nordique Plouaret a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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