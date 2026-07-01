Ici sport Parcours d’orientation Plouaret
mercredi 15 juillet 2026 · Plouaret
Informations pratiques
Plouaret
Ici sport Parcours d’orientation
Parking de la salle des fêtes Plouaret Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:00:00
fin : 2026-07-15 18:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
La boussole et l’orientation de la carte n’auront plus de secret pour vous.
Vous pourrez vous lancer sur des parcours de difficultés variables afin de trouver les balises cachées.
Les enfants, à partir de 6 ans, doivent être accompagnés. .
Parking de la salle des fêtes Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 09 99 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ici sport Parcours d’orientation Plouaret a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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