Informations pratiques

Plouaret

Ici sport Parcours d’orientation

Parking de la salle des fêtes Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15 18:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

La boussole et l’orientation de la carte n’auront plus de secret pour vous.

Vous pourrez vous lancer sur des parcours de difficultés variables afin de trouver les balises cachées.

Les enfants, à partir de 6 ans, doivent être accompagnés. .

Parking de la salle des fêtes Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 09 99 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ici sport Parcours d’orientation Plouaret a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose