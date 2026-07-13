Içi sport Slackline Plouaret
lundi 13 juillet 2026 · Plouaret
Informations pratiques
Plouaret
Içi sport Slackline
Parking de la salle des fêtes Plouaret Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13 18:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Un parc boisé, une sangle tendue entre deux arbres, le décor est posé. Maintenant, la mise à profit du travail effectué sur les ateliers vous permettra de pouvoir…faire vos premiers pas en équilibre !
Prévoir des vêtements souples. Les enfants, à partir de 6 ans, doivent être accompagnés. .
Parking de la salle des fêtes Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 09 99 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Içi sport Slackline Plouaret a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Plouaret (Côtes-d'Armor)
- Ici sport Parcours d’orientation Plouaret 15 juillet 2026
- À la découverte de Plouaret et de l’imaginaire de Luzel Rue Louis Prigent Plouaret 16 juillet 2026
- Fabrication d’un carnet Médiathèque Plouaret 17 juillet 2026
- Les musicales du dimanche Plouaret 19 juillet 2026
- Renaissance à Gogo Festival Voce Humana Rue du 19 Mars 1962 Plouaret 25 juillet 2026