Informations pratiques

Plouaret

Içi sport Slackline

Parking de la salle des fêtes Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-13 18:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Un parc boisé, une sangle tendue entre deux arbres, le décor est posé. Maintenant, la mise à profit du travail effectué sur les ateliers vous permettra de pouvoir…faire vos premiers pas en équilibre !

Prévoir des vêtements souples. Les enfants, à partir de 6 ans, doivent être accompagnés. .

Parking de la salle des fêtes Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 09 99 28

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English :

L’événement Içi sport Slackline Plouaret a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose