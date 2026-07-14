Informations pratiques

Plouaret

Içi sport Tir à l’arc

Parking de l’aire de camping car Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23

L’initiation au tir à l’arc se déroule sur le terrain de tir de la commune de Plouaret. Les archers en herbe pourront découvrir les techniques de tir sur différents types de blason, traditionnels ou de jeux. Le matériel est fourni. Prévoir une tenue adaptée à la météo. Les enfants, à partir de 6 ans, doivent être accompagnés. .

Parking de l’aire de camping car Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 09 99 28

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English :

L’événement Içi sport Tir à l’arc Plouaret a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose