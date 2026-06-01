Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Icy-Plage, Parc des Droits de l’Homme, Nantes

Icy-Plage, Parc des Droits de l’Homme, Nantes

Icy-Plage, Parc des Droits de l’Homme, Nantes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Parc des Droits de l’Homme

Adresse : 115 rue du 4 Août 1789

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Icy-Plage Samedi 20 juin, 18h00 Parc des Droits de l’Homme Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:35:00+02:00
Fin : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:35:00+02:00

« Enchantons les espaces ennuyeux, labourons les no man’s land ! » Avec Icy-Plage, Denis Barré et sa joyeuse troupe jouent avec les rituels de la plage. Au programme : parade de mannequins de vitrine, enfilage de maillots de bains en toute discrétion, serviettes de bain en apesanteur (ou presque)…

Tout public

Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789 Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Avec Icy-Plage, Denis Barré et sa joyeuse troupe jouent avec les rituels de la plage.

© Thomas Landon

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)