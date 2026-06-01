Icy-Plage, Parc des Droits de l’Homme, Nantes
Icy-Plage, Parc des Droits de l’Homme, Nantes samedi 20 juin 2026.
Icy-Plage Samedi 20 juin, 18h00 Parc des Droits de l’Homme Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:35:00+02:00
Fin : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:35:00+02:00
« Enchantons les espaces ennuyeux, labourons les no man’s land ! » Avec Icy-Plage, Denis Barré et sa joyeuse troupe jouent avec les rituels de la plage. Au programme : parade de mannequins de vitrine, enfilage de maillots de bains en toute discrétion, serviettes de bain en apesanteur (ou presque)…
Tout public
Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789 Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Avec Icy-Plage, Denis Barré et sa joyeuse troupe jouent avec les rituels de la plage.
© Thomas Landon
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