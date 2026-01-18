Id-Ile Festival allée Antoine Pinay Avignon

Id-Ile Festival

ID-ILE, festival de musiques actuelles, se déroule sur deux soirs dans le parc du centre de loisirs de l’île de la Barthelasse à Avignon.

Musique, fooding, expériences…

.

English : Id-Ile Festival

ID-ILE, a festival of contemporary music, takes place over two evenings in the park of the Ile de la Barthelasse leisure center in Avignon.

Music, fooding, experiences…

