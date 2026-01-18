Id-Ile Festival allée Antoine Pinay Avignon
Id-Ile Festival allée Antoine Pinay Avignon vendredi 5 juin 2026.
Id-Ile Festival
allée Antoine Pinay Centre de loisirs de la Barthelasse Avignon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-05
ID-ILE, festival de musiques actuelles, se déroule sur deux soirs dans le parc du centre de loisirs de l’île de la Barthelasse à Avignon.
Musique, fooding, expériences…
.
allée Antoine Pinay Centre de loisirs de la Barthelasse Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@id-ile.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Id-Ile Festival
ID-ILE, a festival of contemporary music, takes place over two evenings in the park of the Ile de la Barthelasse leisure center in Avignon.
Music, fooding, experiences…
L’événement Id-Ile Festival Avignon a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Avignon Tourisme