Identidad, Cinémas du Grütli, Genève

Identidad Mardi 10 mars, 21h15 Cinémas du Grütli

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/film/identidad/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T21:15:00+01:00 – 2026-03-10T23:15:00+01:00

Fin : 2026-03-10T21:15:00+01:00 – 2026-03-10T23:15:00+01:00

Identidad suit le parcours de Daniel Santucho Navajas, né en détention pendant la dictature militaire argentine puis immédiatement enlevé par le régime. En 2023, les Abuelas de la Place de Mai le retrouvent grâce à une correspondance ADN. Il découvre alors ce qui lui est arrivé et rencontre sa famille biologique. Son récit illustre le destin de tous les enfants volés pendant la dictature et rappelle l’importance de la mémoire et de la justice, et le droit fondamental à l’identité face aux crimes d’État.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/ »}]

Né en détention puis enlevé, Daniel Santucho Navajas retrouve sa famille en 2023 grâce aux Abuelas de la Place de Mai. Son parcours révèle le sort des enfants volés de la dictature argentine. Enfants volés Dictature

DR