IL EST TOUJOURS TEMPS, LE MUSICAL La Scène Parisienne Paris
IL EST TOUJOURS TEMPS, LE MUSICAL La Scène Parisienne Paris mardi 2 juin 2026.
Et si votre vie ne faisait que commencer ?
Camille, mère protectrice, a toujours voulu bien faire en organisant la vie des siens avec passion. Mais devenue envahissante aux yeux de ses deux enfants, elle se sent désormais rejetée, sans véritable soutien de son mari, pourtant animé d’un amour inconditionnel qu’elle ne parvient plus à voir.
Guidée par Anne, sa confidente, Camille n’a d’autre choix que d’affronter ses peurs, ses doutes et sa culpabilité pour reprendre sa vie en main.
Jusqu’où ira-t-elle pour enfin trouver sa place, sans mettre en péril l’équilibre familial ?
Portée par des musiques originales et des chorégraphies aux styles variés, « Il est toujours temps » transmet un véritable message d’espoir. La communication, l’amour inconditionnel, la famille, le courage et l’estime de soi rythment cette comédie musicale émouvante et inspirante, célébrant l’accomplissement personnel et le dépassement de soi, à tout âge.
La comédie musicale « Il est toujours temps » revient à Paris !
Du mardi 02 juin 2026 au mercredi 17 juin 2026 :
payant
À partir de 29 euros
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-18T01:59:59+02:00
Date(s) :
La Scène Parisienne 34 Rue Richer 75009 Paris
https://www.n1portekoi.com/
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