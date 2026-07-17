AGENDA · Paris
Il était une fois à Chelles, Epée de Bois, Paris
lundi 20 juillet 2026 · Epée de Bois · Paris
Informations pratiques
Il était une fois à Chelles Lundi 20 juillet, 20h30 Epée de Bois Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T20:30:00+02:00 – 2026-07-20T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-20T20:30:00+02:00 – 2026-07-20T23:30:00+02:00
Avec l’asso Le dernier mot de trop
Epée de Bois 100, rue Mouffetard, Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Paris Île-de-France
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