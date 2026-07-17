Il était une fois à Chelles, Epée de Bois, Paris

Informations pratiques

Il était une fois à Chelles Lundi 20 juillet, 20h30 Epée de Bois Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T20:30:00+02:00 – 2026-07-20T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-20T20:30:00+02:00 – 2026-07-20T23:30:00+02:00

Avec l’asso Le dernier mot de trop

Epée de Bois 100, rue Mouffetard, Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Paris Île-de-France

Séances spéciales