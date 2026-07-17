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Il était une fois à Chelles, Epée de Bois, Paris

lundi 20 juillet 2026 · Epée de Bois · Paris

Il était une fois à Chelles, Epée de Bois, Paris

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Lieu
Epée de Bois
Adresse
100, rue Mouffetard, Paris
Ville
75005 Paris
Département
Paris

Il était une fois à Chelles Lundi 20 juillet, 20h30 Epée de Bois Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T20:30:00+02:00 – 2026-07-20T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-20T20:30:00+02:00 – 2026-07-20T23:30:00+02:00

Avec l’asso Le dernier mot de trop

Epée de Bois 100, rue Mouffetard, Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Paris Île-de-France
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