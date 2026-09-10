« Il était une fois demain, Beauregard », Parc & Château de Beauregard, Cellettes

Informations pratiques

« Il était une fois demain, Beauregard » 19 et 20 septembre Parc & Château de Beauregard Loir-et-Cher

Tarifs JEP : Parc seul 8 € adulte / 4 € étudiant-14/18 ans • Parc + Château 13 € adulte / 9 € étudiant-14/18 ans. Forfaits famille sur place. Visites guidées incluses. Expo dans les annexes accessible avec tous les billets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

« Il était une fois demain, Beauregard » propose une rencontre entre patrimoine, photographie et imaginaire. À travers ses photographies et montages photographiques, l’artiste Chris Morin-Eitner réinvente des monuments et des sites emblématiques en imaginant leur évolution dans un futur à la fois poétique, surprenant et décalé.

L’exposition se poursuit également dans les bâtiments annexes du château, où les visiteurs peuvent découvrir d’autres œuvres de l’artiste consacrées à différents monuments et paysages. Cette présentation permet ainsi d’élargir la découverte à l’ensemble de son univers artistique et à sa manière de porter un regard nouveau sur le patrimoine.

La découverte peut être complétée par des visites guidées incluses dans le prix du billet : visites guidées du parc et du château à 10h30 et 14h, ainsi que des visites guidées du château seul à 11h, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.

Parc & Château de Beauregard 12 chemin de la fontaine cellettes 41120 Cellettes 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254704165 https://beauregard-loire.com Le Château de Beauregard, situé à Cellettes dans le Loir-et-Cher, bénéficie d’une situation privilégiée au cœur du triangle touristique formé par Blois, Cheverny et Chambord. Ce château Renaissance se distingue notamment par sa célèbre Galerie des Portraits, composée de 327 portraits historiques. Afin de s’adapter à différents publics, le domaine propose des visites guidées du château et du parc, ainsi que des supports de visite adaptés aux enfants, avec des livrets pédagogiques permettant aux plus jeunes de découvrir le patrimoine de manière ludique et interactive. Le Château de Beauregard est facilement accessible depuis Blois, au cœur du triangle Blois–Cheverny–Chambord. En voiture, il est accessible depuis l’A10, sortie Blois, puis en direction de Cellettes. Un parking est disponible sur place.

Le château est également accessible en train, avec la gare SNCF de Blois-Chambord située à 7 km. Des navettes permettent de rejoindre Beauregard depuis la gare et desservent également les châteaux de Blois, Chambord et Cheverny.

Pour les cyclistes, Beauregard se situe directement sur l’itinéraire n°4 « Entre vignobles & châteaux » des Châteaux à Vélo, et à seulement 5 km de l’itinéraire La Loire à Vélo. Des porte-vélos sont disponibles près de la billetterie.

« Il était une fois demain, Beauregard » propose une rencontre entre patrimoine, photographie et imaginaire. À travers ses photographies et montages photographiques, l’artiste Chris Morin-Eitner des et…

Parc & Château de Beauregard