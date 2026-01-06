Il était une fois… Ennio Morricone et Nino Rota LE NOUVEAU SIECLE Lille Dimanche 17 janvier 2027, 17h30 Carré Or : 105 € – Cat.1 : 80 € – Cat. 2 : 65 €

IL ÉTAIT UNE FOIS … ENNIO MORRICONE & NINO ROTA

ENNIO MORRICONE & NINO ROTA, DEUX MAITRES DE LA MUSIQUE DE FILM

Aujourd’hui, ENNIO MORRICONE et NINO ROTA sont à juste titre considérés comme des icônes incontournables de la musique de film mondiale. Le spectacle qui leur rend hommage vous invite à un voyage captivant à travers les moments clés de leurs carrières exceptionnelles, des titres emblématiques des années 60 aux célèbres mélodies composées pour les films de Sergio Leone (Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l’Ouest…), Francis Ford Coppola (Le Parrain…) ou encore Federico Fellini (La Strada), sans oublier celles qui ont marqué l’histoire d’Hollywood.

Ce concert symphonique immersif, enrichi de projections vidéo et de jeux de lumière, offre une expérience unique, plongeant le public au cœur de l’univers sonore et visuel de ces deux maîtres de la musique de film.

Un moment magique où la musique, l’image et la lumière se fusionnent pour rendre hommage à leurs œuvres intemporelles.

UN CONCERT SYMPHONIQUE IMMERSIF

Ce spectacle vous invite à un voyage sensoriel incomparable, offrant bien plus qu’un simple concert : une expérience immersive où la musique, la lumière et l’image se rencontrent pour créer une atmosphère unique.

Plongez dans l’univers envoûtant des maîtres ENNIO MORRICONE et NINO ROTA, où leurs œuvres magistrales prennent vie, accompagnées de projections vidéo fascinantes et d’un jeu de lumières qui magnifient chaque note et chaque moment. Vous serez emporté par un tourbillon d’émotions, où les thèmes intemporels se mêlent harmonieusement aux visions des créateurs.

L’inspirateur de ce projet est MARCELLO ROTA, chef d’orchestre de renommée internationale, dont l’interprétation sublime guide chaque note. Les solistes, figures emblématiques de la musique de film, partageront la scène avec vous : NELLO SALZA (trompette), LUDOVICO FILCI (piano) et SUSANNA RIGACCI (soprano). Ces artistes, qui ont collaboré pendant plus de 30 ans avec Ennio Morricone sur scène et en studio, sont des piliers de l’histoire de la musique de film, tant en Italie qu’à l’échelle mondiale. Ensemble, ils ont offert plus de 500 concerts à travers le monde sous la direction exceptionnelle du Maestro Morricone.

LE NOUVEAU SIECLE 17, place Mendès France , 59000 Lille-Centre Lille 59000 Nord



