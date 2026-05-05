Conférence : maltraitance animale, maltraitance humaine, Université Catholique de Lille, Lille

Conférence : maltraitance animale, maltraitance humaine Mardi 19 mai, 18h00 Université Catholique de Lille Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T18:00:00+02:00 – 2026-05-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T18:00:00+02:00 – 2026-05-19T20:00:00+02:00

Le respect mutuel est la base du bien vivre ensemble, humains et animaux, animaux et humains. Les circonstances de la vie (contexte de violences domestiques, psycho trauma, difficultés économiques, etc.), le manque de connaissances, de discernement (défaillances cognitives liées à l’âge) peuvent conduire les humains à négliger les conditions de vie des animaux voire à les maltraiter.

Inscriptions : https://www.billetweb.fr/conference-maltraitance-animale-maltraitance-humaine-amah

Conférence co-organisée par la Direction Nature en Ville de la Ville de Lille, la faculté de Théologie/DU Etudes Animales de l’Université Catholique de Lille et l’association AMAH (Association contre la Maltraitance Animale et Humaine).

Université Catholique de Lille 60 Boulevard Vauban Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/conference-maltraitance-animale-maltraitance-humaine-amah »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/conference-maltraitance-animale-maltraitance-humaine-amah »}]

Du respect à la négligence animale : outils de sensibilisation et compréhension du lien entre toutes les violences domestiques.