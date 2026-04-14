Peuplé.e.s – Spectacle musique et poésie à la médiathèque du Vieux-Lille, Médiathèque du Vieux-Lille, Lille

Peuplé.e.s – Spectacle musique et poésie à la médiathèque du Vieux-Lille Samedi 30 mai, 16h00 Médiathèque du Vieux-Lille Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Peuplé·e·s sonne comme une marche, un tambour, des vibrations.

Ce spectacle immersif mêlant poésie et musique évoque les liens puissants que nous pouvons avoir avec un lieu qui n’est pas forcément celui sur lequel nous sommes né·e·s ou sur lequel nous vivons.

Simplement un bout de terre comme refuge.

Peuplé·e·s parle de liens, de respiration, de battements du monde.

Mélody Blocquel texte, mise en scène et interprétation

Sarah Baraka regard extérieur texte et interprétation (en alternance)

Thomas Jankowski création musique et interprétation

Médiathèque du Vieux-Lille 25-27 place Louise de Bettignies Lille Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}]

Peuplé·e·s parle de liens, de respiration, de battements du monde.

BmL