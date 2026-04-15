Kilikili dans le jardin ! La lecture d’histoires pour les petits, Médiathèque de Lille-Sud, Lille

Kilikili dans le jardin ! La lecture d’histoires pour les petits Samedi 30 mai, 14h00 Médiathèque de Lille-Sud Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

En continu tout l’après-midi

Confortablement installés, vous explorez avec votre bibliothécaire des albums, contes et légendes pour les enfants de 4-6 ans.

Ce temps de lecture laisse une grande place à l’imagination des enfants et les prépare à l’autonomie !

Médiathèque de Lille-Sud 11 Rue de l’Asie, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03.20.53.07.62 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille

À l’occasion de la fête des jardins de Lille-Sud, venez nous retrouver au jardin pour découvrir et écouter de belles histoires !

BML