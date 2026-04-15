Kilikili dans le jardin ! La lecture d’histoires pour les petits, Médiathèque de Lille-Sud, Lille
Kilikili dans le jardin ! La lecture d’histoires pour les petits, Médiathèque de Lille-Sud, Lille samedi 30 mai 2026.
Kilikili dans le jardin ! La lecture d’histoires pour les petits Samedi 30 mai, 14h00 Médiathèque de Lille-Sud Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
En continu tout l’après-midi
Confortablement installés, vous explorez avec votre bibliothécaire des albums, contes et légendes pour les enfants de 4-6 ans.
Ce temps de lecture laisse une grande place à l’imagination des enfants et les prépare à l’autonomie !
Médiathèque de Lille-Sud 11 Rue de l’Asie, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03.20.53.07.62 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille
À l’occasion de la fête des jardins de Lille-Sud, venez nous retrouver au jardin pour découvrir et écouter de belles histoires !
BML
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