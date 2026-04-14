Vernissage de l’exposition « Partage d’intimité » avec Rosy Le Bars Samedi 30 mai, 15h00 Atelier-Galerie Bleu Nord

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

L’Atelier-Galerie Bleu accueille Rosy Le Bars pour son exposition « Partage d’intimité », visible du 8 avril au 26 juin 2026.

Partage d’intimité, comme un secret murmuré dans le creux de l’oreille.

L’exposition invite à une plongée dans l’intimité, déployant un ensemble d’œuvres où le dedans et le dehors se rencontrent. On y découvre un travail sculptural accompagné de dessins.

L’artiste travaille avec un petit répertoire de formes qui évolue au contact de la matière, du corps et de l’espace.

Certaines œuvres tiennent dans le creux de la main tandis que d’autres, plus amples, appellent le corps tout entier. Le textile est la matière prédominante avec laquelle se tisse une trame sous-jacente. D’autres matériaux comme l’argile, le silicone ou le plâtre l’accompagnent. Par le travail de la matière, les formes s’incarnent, se chargent, deviennent organiques.

Suspendre, poser, soulever… Les sculptures sont parcourues par un mouvement, certaines sont activables et donnent lieu à des mises en mouvement par des danseurs.

Vernissage de l’exposition samedi 30 mai de 15h à 19h.

Au programme :

15h-17h : Visites et ateliers

17h : Performance activation d’une œuvre avec Jessica Leborgne, danseuse : « Par des temps d’échanges et d’improvisations, le corps et le volume dialoguent, toute liberté est donnée à l’intuition, au ressenti, aux sensations. »

18h-19h : Echanges et verre de l’amitié

Plus d’informations au 09.83.861.675 ou au 06.35.45.91.77

Atelier-Galerie Bleu 26, rue Georges Clémenceau 59000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 0983861675 https://avenir-enfance.wixsite.com/atelier-galerie-bleu https://www.instagram.com/lateliergaleriebleu/;https://www.facebook.com/ateliergaleriebleu.agb [{« type »: « email », « value »: « agb@avenir-enfance.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 35 45 91 77 »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 83 86 16 75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ateliergaleriebleu.org/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lateliergaleriebleu/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliergaleriebleu.agb/ »}] Atelier-Galerie Bleu, lien d’explorations, d’expérimentations et de rencontres artistiques métro Porte de Valenciennes

Temps fort et performance activation d’une œuvre de Rosy Le Bars avec Jessica Leborgne, danseuse

Rosy Le Bars