Examens publics de musique de chambre, Conservatoire de Lille, Lille
Examens publics de musique de chambre, Conservatoire de Lille, Lille samedi 30 mai 2026.
Examens publics de musique de chambre 30 et 31 mai Conservatoire de Lille Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T10:30:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00
Les samedi 30 et dimanche 31 mai 2026, assistez aux examens publics de musique de chambre, et découvrez un répertoire large, de la musique baroque au 20è siècle moderne et contemporain.
INFORMATIONS
Samedi 30 et dimanche 31 mai 2026 – horaires définitifs à venir
Salle Lannoy, Conservatoire de Lille. Accès par la rue Colas
️ Entrée libre
Conservatoire de Lille Place du concert Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 38 77 50 http://conservatoire.lille.fr
Assistez aux examens de musique de chambre
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