Examens publics de musique de chambre, Conservatoire de Lille, Lille

Examens publics de musique de chambre 30 et 31 mai Conservatoire de Lille Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T10:30:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00

Les samedi 30 et dimanche 31 mai 2026, assistez aux examens publics de musique de chambre, et découvrez un répertoire large, de la musique baroque au 20è siècle moderne et contemporain.

INFORMATIONS

Samedi 30 et dimanche 31 mai 2026 – horaires définitifs à venir

Salle Lannoy, Conservatoire de Lille. Accès par la rue Colas

️ Entrée libre

Conservatoire de Lille Place du concert Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 38 77 50 http://conservatoire.lille.fr

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