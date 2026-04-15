Lorenzaccio, Théâtre du Nord, Lille

Lorenzaccio 19 mai – 5 juin Théâtre du Nord Nord

Tarif de 1 à 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T19:30:00+02:00 – 2026-05-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

D’après Georges Sand et Alfred de Musset

Mise en scène Chloé Dabert

Avec Yassim Aït Abdelmalek (du Studio 7), Félix Back (du Studio 7), Jade Crespy (du Studio 7), Catherine Dewitt, Ambre Germain Cartron (du Studio 7), Greg Germain, Mexianu Medenou, Grégori Miège, Djamil Mohamed, Nicolas Moumbounou, Miya Péchillon (du Studio 7), Jules Turlet

Avec Lorenzaccio, David Bobée adapte le chef-d’œuvre d’Alfred de Musset, en le reliant à sa première version écrite par George Sand, pour en révéler toute la puissance dramaturgique et sa résonnance contemporaine. Que peut l’action politique face à la tyrannie ? La pièce met en scène un peuple étouffé dans ses révoltes, des dirigeants paralysés, incapables d’agir pour le bien commun, et un individu confronté au dilemme moral de passer ou non à l’acte. Sur scène, un décor de colonnes brisées, prêtes à s’effondrer, évoque les ruines d’un régime à bout de souffle, trop fragile pour porter encore le poids des idéaux qu’il prétend défendre.

Dans la lignée de Peer Gynt et Dom Juan, cette création s’inscrit dans une volonté de proposer un grand spectacle populaire, accessible et exigeant, qui fait dialoguer les grandes œuvres du répertoire avec les codes esthétiques d’aujourd’hui, le tout porté par une troupe d’acteur·ices virtuoses et engagé·es.

Dans le rôle de Lorenzo, David Bobée a choisi Félix Back, jeune talent issu de l’École du Nord. Autour de lui, une distribution puissante donne chair à ce drame collectif.

AUTOUR DU SPECTACLE

► INTRODUCTION AU SPECTACLE

mercredi 27 mai | 18h45 – durée 30min | Théâtre du Nord – Lille

► RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

jeudi 28 mai | à l’issue du spectacle | Théâtre du Nord – Lille

► SPECTACLE PRÉSENTÉ EN AUDIODESCRIPTION ET AVEC SURTITRES ADAPTÉS DU 30 MAI AU 5 JUIN

précédées d’une visite tactile le jeudi 4 juin

Spectacle avec des scènes en LSF surtitrées en français

► AFTERSHOW – BAL MASQUÉ

vendredi 5 juin | à l’issue du spectacle | Théâtre du Nord – Lille

Informations et réservation à venir

Théâtre du Nord Place du Général de Gaulle, Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 24 24 http://www.theatredunord.fr https://www.theatredunord.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.theatredunord.fr/spectacle?id_spectacle=1502&lng=1″}] LE THÉÂTRE DU NORD : d’hier à aujourd’hui

Le Théâtre du Nord est l’un des 38 Centres Dramatiques Nationaux de France dont la mission de service public s’attache à défendre et à promouvoir un théâtre d’art accessible au plus grand nombre.

Réparti sur deux sites – le bâtiment historique sur la Grand’Place à Lille et L’Idéal dans le quartier du Brun Pain à Tourcoing – le Théâtre du Nord est depuis 2003 associé à une école professionnelle supérieure d’Art dramatique, l’École du Nord.

Le Théâtre du Nord et L’École du Nord sont dirigés depuis le 1er mars 2021 par David Bobée. Artiste engagé, David Bobée déploie un projet basé sur l’égalité. Égalité entre les hommes et les femmes en affirmant une saison paritaire. Égalité entre les individus par une ouverture à la diversité des expressions et des origines des artistes et par une politique d’accessibilité engagée. Égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd’hui et celles et ceux qui vivront demain en menant notre activité de manière responsable et durable.

L’édiﬁce sur la Grand’Place de Lille

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce théâtre, dont la façade est inscrite aux Monuments Historiques, est composé de deux bâtiments accolés que deux siècles et demi séparent : la Grand’Garde édiﬁée en 1717 sur la Grand’Place et la salle Roger-Salengro construite au dos de celle-ci en 1989.

La Grand’Garde a vu le jour sous la régence de Philippe d’Orléans ; deux ans à peine après la mort de Louis XIV (en souvenir duquel on trouve un soleil de pierre sculpté au pignon de la façade).

La Grand’Garde abritait le corps de garde royal chargé de surveiller la ville. On peut admirer cet édiﬁce, resté quasiment inchangé, dans un magniﬁque tableau de François Watteau (1750) exposé au musée de l’Hospice Comtesse à Lille.

Le bâtiment de 1989, conçu par l’architecte Bernard Guillaumot, succède au marché couvert Saint Nicolas édiﬁé en 1826 et qui devint, après la première Guerre mondiale, un vaste hall : la salle Roger-Salengro qui doit son nom au célèbre maire de Lille (1890-1936) et ministre de l’Intérieur du gouvernement de Léon Blum.

De 1920 aux années quatre-vingt dix, ce grand espace au cœur de la ville remplit toutes les fonctions possibles: lieu de réunions, de meetings politiques, de sport, de combats de boxe et de coqs, de bals populaires, de spectacles, etc. il sera notamment un haut lieu lillois de la contestation en 1968. Métro (ligne 1) : Station Rihour / Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle / Gare Lille Flandres à 500 m

» Qu’importe que la conscience soit vivante, si le bras est mort ? » acte III, scène 4

Arnaud Bertereau