IL ETAIT UNE FOIS … ENNIO MORRICONE ET NINO ROTA ZENITH DE PAU Pau
IL ETAIT UNE FOIS … ENNIO MORRICONE ET NINO ROTA ZENITH DE PAU Pau dimanche 31 janvier 2027.
Pau
IL ETAIT UNE FOIS … ENNIO MORRICONE ET NINO ROTA
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31 15:00:00
fin : 2027-01-31 17:00:00
Date(s) :
2027-01-31
IL ÉTAIT UNE FOIS … ENNIO MORRICONE & NINO ROTA
Ce concert symphonique immersif propose un voyage sensoriel unique, où musique, lumière et image se rencontrent pour sublimer les œuvres d’Ennio Morricone et Nino Rota.
Sous la direction de Marcello Rota, chef d’orchestre de renommée internationale, les célèbres solistes Nello Salza (trompette), Ludovico Fulci (piano) et Susanna Rigacci (soprano), qui ont collaboré pendant plus de 30 ans avec Ennio Morricone avec plus de 500 concerts à travers le monde, interprètent des pièces magistrales du répertoire. Vivez les moments clés de leurs carrières exceptionnelles à travers les musiques de films de Sergio Leone (Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l’Ouest…), Francis Ford Coppola (Le Parrain…) ou encore Federico Fellini (La Strada).
Ce concert n’est pas un ciné-concert aucune image de film n’est projetée. .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
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English : IL ETAIT UNE FOIS … ENNIO MORRICONE ET NINO ROTA
L’événement IL ETAIT UNE FOIS … ENNIO MORRICONE ET NINO ROTA Pau a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Pau
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