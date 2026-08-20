Il était une fois… le Théâtre Nuit, Médiathèque Ormédo, Orvault

Informations pratiques

Il était une fois… le Théâtre Nuit Mardi 13 octobre, 20h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T20:00:00+02:00 – 2026-10-13T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T20:00:00+02:00 – 2026-10-13T21:00:00+02:00

Projection du film « Théâtre Nuit 1981-2018 » de Guillaume Girard et Jean-Luc Annaix

Le Théâtre Nuit, compagnie de théâtre chanté, a exercé de 1981 à 2018 à Nantes, mais aussi en France et à l’étranger. Ses spectacles ont laissé une empreinte durable dans la mémoire de nombreux spectateurs. Plusieurs de ses créations ont été programmées à Orvault. Ce documentaire sur le Théâtre Nuit est un beau témoignage de l’importance des compagnies indépendantes dans la vie artistique et culturelle de nos territoires.

En présence de Jean-Luc Annaix, coréalisateur du film et responsable artistique de la compagnie.

Mardi 13 octobre · 20h · durée 50 min · Ormédo · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Une projection du film Théâtre Nuit, en présence du coréalisateur

Jean Depagne