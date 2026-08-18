Il était une fois… le Théâtre Nuit Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-13 20:00 – 21:00

Gratuit : oui En présence de Jean-Luc Annaix, coréalisateur du film et responsable artistique de la compagnie.Mardi 13 octobre · 20h · durée 50 min · Ormédo · sur réservation au 02 51 78 98 60 Adulte

Projection du film « Théâtre Nuit 1981-2018 » de Guillaume Girard et Jean-Luc AnnaixLe Théâtre Nuit, compagnie de théâtre chanté, a exercé de 1981 à 2018 à Nantes, mais aussi en France et à l’étranger. Ses spectacles ont laissé une empreinte durable dans la mémoire de nombreux spectateurs. Plusieurs de ses créations ont été programmées à Orvault. Ce documentaire sur le Théâtre Nuit est un beau témoignage de l’importance des compagnies indépendantes dans la vie artistique et culturelle de nos territoires.En présence de Jean-Luc Annaix, coréalisateur du film et responsable artistique de la compagnie.Mardi 13 octobre · 20h · durée 50 min · Ormédo · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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