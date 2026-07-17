Il était une fois un canal à Rive de Gier, Hôtel de ville de Rive de Gier, Rive-de-Gier

Informations pratiques

Il était une fois un canal à Rive de Gier Samedi 19 septembre, 15h00 Hôtel de ville de Rive de Gier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Vous qui passez et vous demandez pourquoi un bâtiment aussi imposant est aujourd’hui l’Hôtel de ville…

Vous qui passez et voulez en savoir plus sur ce canal qui passait sous le porche de ce bâtiment…

Venez nous rejoindre pour écouter Mireille et Annick vous raconter l’histoire du Canal et ses traces à protéger ici et à Tartaras.

Hôtel de ville de Rive de Gier 48, rue du canal, 42800 Rive de Gier Rive-de-Gier 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33625465822 http://arrh42.fr Accès en VL et Bus STAS M5

Journées européennes du patrimoine

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