Marché de Rive de Gier Rive-de-Gier
Marché de Rive de Gier Rive-de-Gier vendredi 9 octobre 2026.
Rive-de-Gier
Marché de Rive de Gier
Place de la Libération (dans le prolongement de la rue du Canal) Rive-de-Gier Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-09 08:00:00
fin : 2026-12-31 13:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Le marché offre une gamme de produits alimentaires et non-alimentaires.
Les samedis sont dédiés aux producteurs et artisans de bouche.
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Place de la Libération (dans le prolongement de la rue du Canal) Rive-de-Gier 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 83 07 80 mairie@ville-rivedegier.fr
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English :
The market offers a range of food and non-food products.
Saturdays are dedicated to food producers and artisans.
L’événement Marché de Rive de Gier Rive-de-Gier a été mis à jour le 2025-10-09 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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