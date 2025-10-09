Rive-de-Gier

Marché de Rive de Gier

Place de la Libération (dans le prolongement de la rue du Canal) Rive-de-Gier Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-09 08:00:00

fin : 2026-12-31 13:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Le marché offre une gamme de produits alimentaires et non-alimentaires.

Les samedis sont dédiés aux producteurs et artisans de bouche.

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Place de la Libération (dans le prolongement de la rue du Canal) Rive-de-Gier 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 83 07 80 mairie@ville-rivedegier.fr

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English :

The market offers a range of food and non-food products.

Saturdays are dedicated to food producers and artisans.

L’événement Marché de Rive de Gier Rive-de-Gier a été mis à jour le 2025-10-09 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès