Rive-de-Gier

Marché de producteurs et d’artisans de bouche

Place de la Libération (dans le prolongement de la rue du Canal) Rive-de-Gier Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-09 08:00:00

fin : 2026-12-31 13:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Marché de producteurs et d’artisans de bouche vous permettant de profiter de produits frais directement des producteurs locaux.

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Place de la Libération (dans le prolongement de la rue du Canal) Rive-de-Gier 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 83 07 80 mairie@ville-rivedegier.fr

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English :

Farmers’ and food artisans’ market offering fresh produce direct from local producers.

L’événement Marché de producteurs et d’artisans de bouche Rive-de-Gier a été mis à jour le 2025-10-09 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès