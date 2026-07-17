Présentation du Pré du Gourd Marin, une mine à la pointe du progrès., Pré du Gourd Marin, Rive-de-Gier

Informations pratiques

Présentation du Pré du Gourd Marin, une mine à la pointe du progrès. Samedi 19 septembre, 10h30 Pré du Gourd Marin Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Rolland FOURNEL, membre de l’ARRH, vous proposera une présentation du site exceptionnel du « Pré du Gourd Marin », une mine à la pointe du progrès au milieu du XIXème siècle, grâce notamment à la machine Warocqué, révolutionnaire à l’époque pour monter et descendre les mineurs.

Pré du Gourd Marin 21 avenue Charles de Gaulle 42800 Rive-de-Gier Rive-de-Gier 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33625465822 https://arrh42.fr/ Le puits du Pré du Gourd Marin était à la pointe du progrès.

Il était équipé d’un système d’ascenceur pour descendre et remonter les ouvriers dans le puits, d’où on accédait aux chantiers à partir de 8 galeries rayonnantes

Le site était équipé d’une piscine et de lavabos, la première installation de la Loire. Une révolution pour les mineurs. Accès en voiture, ou en TER ou BUS STAS à proximité.

Nombreuses places de parking sur le site.

Visite du site

©arrh