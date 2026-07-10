Il reste encore demain – Ciné plein air – Festival Aux heures d’été Parc de la Gaudinière Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-05 22:00 – 23:58

Gratuit : oui En famille, Tout public

La comédie dramatique unanimement saluée par les Italiens ! « Il reste encore demain » de Paola Cortellesi (Italie-2023) avec Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano…Film en version originale italienne sous-titrée en françaisDans la Rome d’après-guerre, Delia élève ses trois enfants aux côtés de son mari Ivano, un homme autoritaire et violent. Dans une ville encore marquée par les privations mais portée par l’espoir de la Libération, son quotidien reste difficile et étouffant. Elle ne trouve un peu de répit qu’auprès de son amie Marisa, avec qui elle partage des moments de complicité et de confidences.Alors que la famille se prépare à célébrer les fiançailles de leur fille aînée, Marcella, un événement inattendu vient bouleverser cet équilibre fragile. L’arrivée d’une lettre mystérieuse pousse Delia à envisager un nouvel horizon, nourrissant l’espoir d’un avenir différent. Ce film aux 5 millions d’entrées est le phénomène italien de 2024 ! Durée : 1h58 Tout public La séance est précédée d’une présentation du film par Alexis Thébaudeau, spécialiste cinéma. Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À partir de 20h, venez pique-niquer avant la séance.À ne pas oublier : un plaid pour les soirées fraîches. Accès au Parc de la Gaudinière : entrée en haut du parc par la rue Diane (l’entrée en bas du parc est fermée)

Parc de la Gaudinière Breil – Barberie Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-gaudiniere https://www.auxheuresete.com/



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