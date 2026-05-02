Il reste une place pour l’Atelier de fabrication de savons samedi 2 mai 2026 de 14h à 16h30. Dès 16 ans. Villa Freundler à Plainpalais. Tarif 45.-, Villa Freundler, Genève
Il reste une place pour l’Atelier de fabrication de savons samedi 2 mai 2026 de 14h à 16h30. Dès 16 ans. Villa Freundler à Plainpalais. Tarif 45.-, Villa Freundler, Genève samedi 2 mai 2026.
Il reste une place pour l’Atelier de fabrication de savons samedi 2 mai 2026 de 14h à 16h30. Dès 16 ans. Villa Freundler à Plainpalais. Tarif 45.- Samedi 2 mai, 14h00 Villa Freundler
CHF 45.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-02T14:00:00+02:00 – 2026-05-02T16:30:00+02:00
Villa Freundler Passage de Saint-François 4, 1205 Genève Genève 1205 /plan-ville/salles-polyvalentes-quartier/villa-freundler/
À la découverte de la saponification à froid, du plaisir de fabriquer ensemble la pâte et de personnaliser vos propres savons. Matériel fourni mais venez avec un haut à manches longes.
Valentine Clot
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