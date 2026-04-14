Il s’en passe au Passage Pommeraye !, Passage Pommeraye, Nantes

Il s’en passe au Passage Pommeraye ! 12 et 13 juin Passage Pommeraye Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Les membres de l’association Les Romanciers nantais dédicacent leurs ouvrages, polar, poésie, roman, jeunesse, recueil de nouvelles, durant deux jours dans le Passage Pommeraye…

Tous les ans, pendant deux jours, ils envahissent le Passage Pommeraye pour présenter et dédicacer leurs ouvrages et aussi les différents recueils de nouvelles parus au fil des ans. Le dernier en date, Nantes la belle au coeur de Breizh, regoupe des histoires évoquant le lien particulier de Nantes avec la Bretagne.

Les Romanciers nantais est une association réunissant des auteurs de Loire-Atlantique ayant été publié à compte d’éditeurs, dans de nombreux domaines de la littérature : polars, romans, histoire, poésie, contes, sicence-fiction, jeunesse…

Passage Pommeraye Passage Pommeraye, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Les membres de l’association Les Romanciers nantais dédicacent leurs ouvrages, polar, poésie, roman, jeunesse, recueil de nouvelles, durant deux jours dans le Passage Pommeraye… littérature dédicaces

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