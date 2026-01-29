Il y avait tellement de silence j’ai même pas entendu les oiseaux Théâtre de la rue de belleville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 20:30 – 21:40

Gratuit : non Tarif plein : 22€Tarif réduit : 17€Carte blanche : 12€ Tout public

Elles s’appellent Annick, Christine, Evelyne, Françoise, Josiane et Marie-Christine… Elles voulaient manger, courir, faire le mur, l’amour ou au moins le tour du jardin. Enfermées en 1874, en 1956 ou en 1968, parce que leur choix de vie, leur sexualité ou leur statut de fille pauvre en faisaient de “mauvaises filles”. A partir de témoignages de femmes concernées et d’archives étatiques et religieuses, la compagnie A la Tombée des Nues rapporte l’histoire de ces milliers de filles enfermées arbitrairement pendant plus de 150 ans.Enfants ou adolescentes, elles sont enfermées “pour leur bien” du 19e siècle aux années 80. Un spectacle sur un pan de l’histoire passé sous silence. Un spectacle éclairant, révolté, d’une brûlante actualité !Un spectacle de la compagnie A la Tombée des NuesMise en scène : Gaëlle ClérivetJeu : Servane Daniel, Anais Harté, Laureline LejeuneLumières, video : Marie GiraudetScénographie : Lise AbbadieMusique : Aymeric ChaslerieProduction : Madeline CrosnierRecherches historiques : Véronique Blanchard et David NigetEcriture et dramaturgie : travail collectifTémoignages : Annick, Christine, Evelyne, Françoise, Josiane et Marie-Christine

Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100



