Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Concerts, Cour ovale de l’Ile Feydeau, Nantes

Informations pratiques

Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Concerts 19 et 20 septembre Cour ovale de l’Ile Feydeau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La Cour Ovale fait son show

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Dans le cadre de 1 hall 1 artiste sur l’île Feydeau, la Cour Ovale accueille treize performances artistiques tout au long du week-end à partir de 14h : concerts vocaux et instrumentaux, lectures poétiques et contes.

Chaque intervention dure environ 20 minutes et propose une immersion culturelle dans un cadre patrimonial exceptionnel.

Cliquez ici pour le programme complet

Entrée par le 09 quai Turenne ou le 11 rue Kervégan.

Samedi 19 septembre

– 14:00 – 14:30 Semaphore Omega

– 14:45 – 15:15 Barrañ

– 15:30 – 16:00 Choeur de femmes Nota bene

– 16:00 – 16:45 EVA choeur de femmes

– 17:00 – 17:30 Les Scarabées Rôdent

– 17:45 – 18:15 Chorale Label Diva (Choeur mixte)

– 18:30 – 19:00 Chorale Label Diva (Choeur de femmes)

Dimanche 20 septembre

– 14:00 – 14:30 Semaphore Omega

– 14:45 – 15:15 Barrañ

– 15:30 – 16:00 Ensemble Choral Jean-Baptiste Daviais

– 16:00 – 16:45 Studio Aperto

– 17:00 – 17:30 Quatuor Liger

– 17:45 – 18:15 Ensemble de violoncelle du Conservatoire

Cour ovale de l’Ile Feydeau 11 rue Kervégan Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://collectif-feydeau-app.vercel.app/ »}]

La Cour Ovale fait son show

Julien Fritsch