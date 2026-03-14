ILLA J & Frank N Dank New Morning Paris

Frère du légendaire J Dilla, Illa J s’est imposé comme un artiste à part entière, mêlant rap, soul et funk avec une élégance rare. Ses performances live sont connues pour leur intensité, leur musicalité et leur connexion authentique avec le public.

Ce concert s’annonce comme un moment unique, entre hommage, groove et énergie live, réunissant deux univers complémentaires autour de l’héritage de J Dilla et de la scène hip-hop indépendante.

Le mercredi 03 juin 2026

de 19h30 à 22h00

payant

28,60 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-04T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T19:30:00+02:00_2026-06-03T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



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