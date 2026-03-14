ILLA J & Frank N Dank New Morning Paris
ILLA J & Frank N Dank New Morning Paris mercredi 3 juin 2026.
Frère du légendaire J Dilla, Illa J s’est imposé comme un artiste à part entière, mêlant rap, soul et funk avec une élégance rare. Ses performances live sont connues pour leur intensité, leur musicalité et leur connexion authentique avec le public.
Ce concert s’annonce comme un moment unique, entre hommage, groove et énergie live, réunissant deux univers complémentaires autour de l’héritage de J Dilla et de la scène hip-hop indépendante.
Le mercredi 03 juin 2026
de 19h30 à 22h00
payant
28,60 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-04T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T19:30:00+02:00_2026-06-03T22:00:00+02:00
New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris
Afficher la carte du lieu New Morning et trouvez le meilleur itinéraire