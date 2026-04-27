Illuminations de Noël Cabourg
vendredi 27 novembre 2026 · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
Illuminations de Noël
Dans toute la ville Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-27
fin : 2027-01-18
Date(s) :
2026-11-27
À l’approche des fêtes de fin d’année, Cabourg se pare de ses plus belles lumières et se laisse gagner par la magie de Noël ! Les illuminations viennent habiller les rues et les lieux emblématiques de la station d’une atmosphère chaleureuse et féerique.
À l’approche des fêtes de fin d’année, Cabourg se pare de ses plus belles lumières et se laisse gagner par la magie de Noël ! Les illuminations viennent habiller les rues et les lieux emblématiques de la station d’une atmosphère chaleureuse et féerique, idéale pour profiter pleinement de l’esprit des fêtes. .
Dans toute la ville Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr
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English : Illuminations de Noël
As the festive season approaches, Cabourg is decked out in its finest lights and is swept up in the magic of Christmas! The illuminations adorn the streets and iconic landmarks of the seaside resort, creating a warm and enchanting atmosphere.
L’événement Illuminations de Noël Cabourg a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Normandie Pays d’Auge
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