Informations pratiques

Cabourg

Illuminations de Noël

Dans toute la ville Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-27

fin : 2027-01-18

Date(s) :

2026-11-27

À l’approche des fêtes de fin d’année, Cabourg se pare de ses plus belles lumières et se laisse gagner par la magie de Noël ! Les illuminations viennent habiller les rues et les lieux emblématiques de la station d’une atmosphère chaleureuse et féerique.

À l’approche des fêtes de fin d’année, Cabourg se pare de ses plus belles lumières et se laisse gagner par la magie de Noël ! Les illuminations viennent habiller les rues et les lieux emblématiques de la station d’une atmosphère chaleureuse et féerique, idéale pour profiter pleinement de l’esprit des fêtes. .

Dans toute la ville Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

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English : Illuminations de Noël

As the festive season approaches, Cabourg is decked out in its finest lights and is swept up in the magic of Christmas! The illuminations adorn the streets and iconic landmarks of the seaside resort, creating a warm and enchanting atmosphere.

L’événement Illuminations de Noël Cabourg a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Normandie Pays d’Auge