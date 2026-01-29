Informations pratiques

Volgelsheim

Illuminations de Noël

Place de l’Europe Volgelsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 17:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Les écoliers du village ont décoré les sapins installés place de l’Europe.

Présence du Père Noël pour le lancement des illuminations. 0 .

Place de l’Europe Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 52 09

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English :

L’événement Illuminations de Noël Volgelsheim a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach