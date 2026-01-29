AGENDA · Volgelsheim
Illuminations de Noël Volgelsheim
vendredi 20 novembre 2026 · Volgelsheim
Informations pratiques
Volgelsheim
Illuminations de Noël
Place de l’Europe Volgelsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-20 17:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Les écoliers du village ont décoré les sapins installés place de l’Europe.
Présence du Père Noël pour le lancement des illuminations. 0 .
Place de l’Europe Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 52 09
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English :
L’événement Illuminations de Noël Volgelsheim a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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