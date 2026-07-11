Illusions Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-18 20:00 –

Gratuit : non TARIF 3 de 12€ à 26€

Et si toute une vie d’amour reposait sur un malentendu ? Avec Illusions, le collectif OFBPC s’empare du texte virtuose d’Ivan Viripaev et brouille les pistes du sentiment amoureux. Confessions tardives, mensonges croisés, vérités contradictoires : quatre comédiens racontent l’histoire de deux couples au crépuscule de leur vie et nous entraînent dans un puzzle jubilatoire. Entre humour et vertige métaphysique, la pièce interroge avec finesse ce qui fonde l’amour… et ce qui le fissure.

Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr



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