Ils ont fait Saint-Dizier : portraits d’ouvriers(ères)., Hôtel de Ville de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

Ils ont fait Saint-Dizier : portraits d’ouvriers(ères). 19 et 20 septembre Hôtel de Ville de Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les Archives vous proposent de découvrir l’exposition intitulée « Ils ont fait Saint-Dizier : portraits d’ouvriers(ères) ». À travers des clichés inédits, cette rétrospective photographique mettra en lumière les hommes et les femmes qui ont construit les bâtiments les plus emblématiques de la ville, ainsi que les ouvriers(ères) qui, au sein des usines et ateliers bragards, ont permis de faire vivre et briller notre ville.

Hôtel de Ville de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Les Archives vous proposent de découvrir l’exposition intitulée « Ils ont fait Saint-Dizier : portraits d’ouvriers(ères) ». À travers des clichés inédits, cette rétrospective photographique mettra en…

©AMSD, 1 M 5781