Ilyes Djadel Marcel Sembat Chalon-sur-Saône
vendredi 5 février 2027 · Marcel Sembat · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
Ilyes Djadel
Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 20:00:00
fin : 2027-02-05
Date(s) :
2027-02-05
Ilyes Djadel en spectacle à Belfort et Chalon-sur-Saône en 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !
Après le succès de son premier spectacle Ilyes débarque “déjà” avec son nouveau spectacle. Seulement 27 ans et DÉJÀ beaucoup de choses à raconter ! .
Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Ilyes Djadel
L’événement Ilyes Djadel Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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