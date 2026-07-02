Ilyes Djadel Marcel Sembat Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Ilyes Djadel

Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:00:00

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05

Ilyes Djadel en spectacle à Belfort et Chalon-sur-Saône en 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Après le succès de son premier spectacle Ilyes débarque “déjà” avec son nouveau spectacle. Seulement 27 ans et DÉJÀ beaucoup de choses à raconter ! .

Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ilyes Djadel

L’événement Ilyes Djadel Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)