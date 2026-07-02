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AGENDA · Chalon-sur-Saône

Ilyes Djadel Marcel Sembat Chalon-sur-Saône

vendredi 5 février 2027 · Marcel Sembat · Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Début
vendredi 5 février 2027
Fin
vendredi 5 février 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Marcel Sembat
Adresse
1 Place Mathias
Ville
71100 Chalon-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Chalon-sur-Saône

Ilyes Djadel

Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 20:00:00
fin : 2027-02-05

Date(s) :
2027-02-05

Ilyes Djadel en spectacle à Belfort et Chalon-sur-Saône en 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Après le succès de son premier spectacle Ilyes débarque “déjà” avec son nouveau spectacle. Seulement 27 ans et DÉJÀ beaucoup de choses à raconter !   .

Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Ilyes Djadel

L’événement Ilyes Djadel Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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