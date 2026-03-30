Ilyes Djadel improvise – Nouveau spectacle en création Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-29 20:30 – 21:30

Gratuit : non 25 € 25 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-up Pour la création de son nouveau spectacle Ilyes Djadel IMPROVISE, pendant 1h ! Venez assister à la naissance de son deuxième spectacle en tout petit comité.(Ne soyez pas susceptible) Représentations du 28 au 30 avril 2026 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/



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