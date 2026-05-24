ILYES DJADEL ZENITH DE PAU Pau

Pau

ILYES DJADEL

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-15 20:00:00

fin : 2027-04-15 22:00:00

Date(s) :

2027-04-15

Après le succès de son premier spectacle Ilyes débarque “déjà” avec son nouveau spectacle.

Seulement 27 ans et DÉJÀ beaucoup de choses à raconter

Rdv à partir du 24 septembre à paris et en tournée dans toute la France. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

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English : ILYES DJADEL

L’événement ILYES DJADEL Pau a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Pau