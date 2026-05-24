ILYES DJADEL ZENITH DE PAU Pau
ILYES DJADEL ZENITH DE PAU Pau jeudi 15 avril 2027.
Pau
ILYES DJADEL
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-15 20:00:00
fin : 2027-04-15 22:00:00
Date(s) :
2027-04-15
Après le succès de son premier spectacle Ilyes débarque “déjà” avec son nouveau spectacle.
Seulement 27 ans et DÉJÀ beaucoup de choses à raconter
Rdv à partir du 24 septembre à paris et en tournée dans toute la France. .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ILYES DJADEL
L’événement ILYES DJADEL Pau a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- OPPB Hommage à André Pau 28 mai 2026
- Marché Laherrère Pau 28 mai 2026
- Arrêt sur oeuvre-Mini conférences 100 chefs-d’oeuvre du Musée des Beaux-arts de Pau rue mathieu lalanne Pau 28 mai 2026
- OPPB Hommage à André Pau 28 mai 2026
- Conférence Hier, aujourd’hui, demain: la Ville d’art et d’histoire de Pau en action av gaston lacoste Pau 28 mai 2026