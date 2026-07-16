Image + Numérique + Verre : un champ de possibles, CERFAV – Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers, Vannes-le-Châtel

Informations pratiques

Image + Numérique + Verre : un champ de possibles 19 et 20 septembre CERFAV – Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dany Wirth, Fabmanager au Cerfav, vous propose de découvrir les outils numériques dans l’espace Immersiverre à la galerie|atelier.

D’après un dessin ou une photo, le laser piloté par un programme informatique gravera la couche de peinture qui a été préalablement fixée sur le verre. Les traits du modèle apparaissent en positif ou en négatif.

Une initiation ouverte au public à partir de 8 ans et selon les places disponibles.

CERFAV – Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers 4 rue de la Liberté, 54112 Vannes-le-Châtel Vannes-le-Châtel 54112 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 50 18 43 http://www.cerfav.fr/ https://www.facebook.com/cerfav.fr?_rdr=p;https://twitter.com/cerfav;https://www.flickr.com/photos/27807374@N05/ Le CERFAV apporte une aide technique et matérielle aux créateurs verriers, forme aux techniques verrières dans un souci de transmission du savoir-faire, et soutient l’innovation et la recherche.

Le CERFAV est avant tout reconnu comme le centre français dédié au verre. Il est doté d’une plateforme multitechnique complète, permettant à ses élèves d’apprendre toutes les techniques verrières. Au terme de leur première année, les créateurs verriers passent leur CAP en soufflage, en décoration ou en vitrail. En deuxième année, ils s’approprient des techniques supplémentaires qu’ils mettent au service de leur univers personnel.

Depuis plus de dix ans, le CERFAV accueille également de jeunes concepteurs en métiers d’art, qui travaillent d’autres matériaux tels que le métal, l’osier ou le tissu. En choisissant la formation de concepteur-créateur, ces artisans d’art bénéficient d’une année pour se professionnaliser, enrichir leur démarche créative et poser les bases de leur activité. Parking gratuit à proximité.

Dany Wirth, Fabmanager au Cerfav, vous propose de découvrir les outils numériques dans l’espace Immersiverre à la galerie|atelier.

©anne pluymaekers-dany wirth