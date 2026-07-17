Images Frontières / Imatges Fronteres, Galerie Les 2 Rives, Perpignan

Informations pratiques

Images Frontières / Imatges Fronteres 2 – 27 novembre Galerie Les 2 Rives Pyrénées Orientales

l’exposition est sans limite, les ateliers attenants limités à 8 personnes par séances.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-02T10:00:00+01:00 – 2026-11-02T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-27T10:00:00+01:00 – 2026-11-27T12:00:00+01:00

Depuis 5 ans La Fabrique Les 2 Rives sous l’impulsion d’Oscura mène des travaux de création visuelle avec tous les publics et notamment dans le centre ancien de la Ville de Perpignan et le quartier Saint-Jacques. l’école de la Miranda, le collège Jean-Moulin, le Foyer laïque, l’école de la seconde chance … beaucoup de jeunes de tous les âges, souvent sur leur téléphone, brisent leur quotidien pour aborder les ilmages autrement. Ils se confrontent aussi à l’autre en effectuant des prises de vue numériques argentiques ou numériques dans les rues et espaces publics. Du quartier le plus pauvre de France aux zones plus naturelles et paysagères les images reflètent une réalité « à la frontière », un entre 2 pays, entre 2 Rives, entre 2 géographie concrète et concept à la racine de la Fabrique, où Oscura apporte la puissance des images comme moyen de franchissement des limites. L’exposition est réalisée avec les acteurs des lieux, de la ville et des quartiers pour devenir une pratique photographique évènementielle, où l’exposition évolue tout au long du mois!

Galerie Les 2 Rives 1 rue de l’anguille Perpignan 66000 Pyrénées Orientales Occitanie 0688693468 https://www.les2rives.eu/ Implanté en centre ancien au cœur des QPV de Perpignan, les 2 Rives offre ressources, activités et programmes qui répondent aux besoins de toutes les classes sociales. Des collectivités se rapprochent aujourd’hui du Tiers Lieu. Labellisé Fabrique de Territoire en 2022 « Les 2 Rives » est enrichi par ses réseaux :

– un réseau d’acteurs de l’art, et l’artisanat, des patrimoines, de la culture, de la photographie, du recyclage…

– un réseau d’usagers de toutes générations et conditions,

– un réseau de contributeurs (architecte, menuisier, graphiste, libraire),

– un réseau de lieux affiliés et un centre de ressources sur les usages numériques.

Les apprentissages, les formations, les ateliers, des 2 Rives poursuivent des objectifs d’insertion et d’emploi 5 espaces sont ouverts en centre ancien :

Le pôle 1 : un atelier Recyclage, un FABLAB et services informatiques

Le pôle 2 : un espace « Construction de projet » et formation, , un laboratoire de Création visuelle, un atelier Bois et lutherie , une Galerie – exposition et vente. centre piéton , Bus B et C

Depuis 5 ans La Fabrique Les 2 Rives sous l’impulsion d’Oscura mène des travaux de création visuelle avec tous les publics et notamment dans le centre ancien de la Ville de Perpignan et le quartier à…

©Oscura