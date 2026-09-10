UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Mans

Imaginaire 2.0 mondes sans limites Médiathèque Aragon Le Mans

jeudi 1 octobre 2026 · Médiathèque Aragon · Le Mans

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Médiathèque Aragon
Adresse
54 Rue du Port
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Imaginaire 2.0 mondes sans limites

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 18:30:00
fin : 2026-10-01 19:30:00

Date(s) :
2026-10-01

Rencontre
Partez à la découverte des littératures de l’imaginaire pour les adolescents, avec la participation de Chloé Vollmer-Lo et Tom Lévêque.

18h30 Aragon
Ados-adultes   .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Imaginaire 2.0 mondes sans limites Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72

À voir aussi à Le Mans (Sarthe)