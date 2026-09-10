AGENDA · Le Mans
Imaginaire 2.0 mondes sans limites Médiathèque Aragon Le Mans
jeudi 1 octobre 2026 · Médiathèque Aragon · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Imaginaire 2.0 mondes sans limites
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 18:30:00
fin : 2026-10-01 19:30:00
Date(s) :
2026-10-01
Rencontre
Partez à la découverte des littératures de l’imaginaire pour les adolescents, avec la participation de Chloé Vollmer-Lo et Tom Lévêque.
18h30 Aragon
Ados-adultes .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Imaginaire 2.0 mondes sans limites Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72
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