Imaginaire 2.0 mondes sans limites Médiathèque Aragon Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Imaginaire 2.0 mondes sans limites

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 18:30:00

fin : 2026-10-01 19:30:00

Date(s) :

2026-10-01

Rencontre

Partez à la découverte des littératures de l’imaginaire pour les adolescents, avec la participation de Chloé Vollmer-Lo et Tom Lévêque.

18h30 Aragon

Ados-adultes .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Imaginaire 2.0 mondes sans limites Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72