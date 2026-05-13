Imaginez le hors champ parmi une sélection de photographies tirées de l’exposition « La ruse du visible »., Musée Nicéphore Niepce, Chalon-sur-Saône

Imaginez le hors champ parmi une sélection de photographies tirées de l’exposition « La ruse du visible ». Samedi 23 mai, 20h00 Musée Nicéphore Niepce Saône-et-Loire

Gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Au cœur de l’exposition « La ruse du visible », vous êtes invités à vous emparer d’une image qui vous inspire et vous emmène dans son hors champ. Imaginez-le et en quelques lignes, faites-en le récit et permettez ainsi aux autres visiteurs de découvrir des histoires contées en marge des images. Toute la soirée, contribuez à enrichir ce que les images ne montrent pas !

Musée Nicéphore Niepce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

Au cœur de l’exposition « La ruse du visible », vous êtes invités à vous emparer d’une image qui vous inspire et vous emmène dans son hors champ. Imaginez-le et en quelques lignes, faites-en le récit…

© Josette Ueberschlag, collection musée Nicéphore Niépce / Josette Ueberschlag