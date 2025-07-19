IMMAQAA, ici peut-être

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-20 21:15:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-21

Mathurin Bolze

En partenariat avec Le Plongeoir Pôle national Cirque dans le cadre de Le Mans fait son Cirque

Un décor blanc comme la banquise. Des acrobates explorateurs. Des figures dans les airs. Bienvenue dans un monde glacé et magique qui ressemble à l’Arctique, entre beauté et fragilité.

Dès 8 ans .

4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Mathurin Bolze

German :

Mathurin Bolze

Italiano :

Mathurin Bolze

Espanol :

Mathurin Bolze

L’événement IMMAQAA, ici peut-être Le Mans a été mis à jour le 2025-07-19 par CDT72