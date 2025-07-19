IMMAQAA, ici peut-être Le Mans
IMMAQAA, ici peut-être Le Mans mercredi 20 mai 2026.
4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Début : 2026-05-20 20:00:00
fin : 2026-05-20 21:15:00
En partenariat avec Le Plongeoir Pôle national Cirque dans le cadre de Le Mans fait son Cirque
Un décor blanc comme la banquise. Des acrobates explorateurs. Des figures dans les airs. Bienvenue dans un monde glacé et magique qui ressemble à l’Arctique, entre beauté et fragilité.
Dès 8 ans .
