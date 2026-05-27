Informations pratiques

La Celle

Immersion au coeur des cuisines de l’Hostellerie de l’Abbaye de La Celle | Vignobles en Scène

10 place du général de Gaulle La Celle Var

Tarif : 147 – 147 – 147 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 18:00:00

fin : 2026-10-17 23:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Vivez une expérience gustative inédite et exclusive au sein de l’Hostellerie de l’Abbaye de La Celle un moment unique !

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10 place du général de Gaulle La Celle 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 05 14 14 contact@abbaye-celle.com

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English :

A unique and exclusive taste experience at the Hostellerie de l’Abbaye de La Celle!

L’événement Immersion au coeur des cuisines de l’Hostellerie de l’Abbaye de La Celle | Vignobles en Scène La Celle a été mis à jour le 2026-05-27 par Provence Verte & Verdon Tourisme