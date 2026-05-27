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AGENDA · La Celle

Immersion au coeur des cuisines de l’Hostellerie de l’Abbaye de La Celle | Vignobles en Scène La Celle

samedi 17 octobre 2026 · La Celle

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
10 place du général de Gaulle
Ville
83170 La Celle
Département
Var
Tarif
147 147 147

La Celle

Immersion au coeur des cuisines de l’Hostellerie de l’Abbaye de La Celle | Vignobles en Scène

10 place du général de Gaulle La Celle Var

Tarif : 147 – 147 – 147 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:00:00
fin : 2026-10-17 23:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Vivez une expérience gustative inédite et exclusive au sein de l’Hostellerie de l’Abbaye de La Celle un moment unique !
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10 place du général de Gaulle La Celle 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 05 14 14  contact@abbaye-celle.com

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English :

A unique and exclusive taste experience at the Hostellerie de l’Abbaye de La Celle!

L’événement Immersion au coeur des cuisines de l’Hostellerie de l’Abbaye de La Celle | Vignobles en Scène La Celle a été mis à jour le 2026-05-27 par Provence Verte & Verdon Tourisme

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