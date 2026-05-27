Immersion au coeur des cuisines de l’Hostellerie de l’Abbaye de La Celle | Vignobles en Scène La Celle
samedi 17 octobre 2026 · La Celle
Informations pratiques
La Celle
Immersion au coeur des cuisines de l’Hostellerie de l’Abbaye de La Celle | Vignobles en Scène
10 place du général de Gaulle La Celle Var
Tarif : 147 – 147 – 147 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:00:00
fin : 2026-10-17 23:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Vivez une expérience gustative inédite et exclusive au sein de l’Hostellerie de l’Abbaye de La Celle un moment unique !
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10 place du général de Gaulle La Celle 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 05 14 14 contact@abbaye-celle.com
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English :
A unique and exclusive taste experience at the Hostellerie de l’Abbaye de La Celle!
L’événement Immersion au coeur des cuisines de l’Hostellerie de l’Abbaye de La Celle | Vignobles en Scène La Celle a été mis à jour le 2026-05-27 par Provence Verte & Verdon Tourisme
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